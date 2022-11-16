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19 минут назад

Индонезия готова принять летние Олимпийские игры 2036 года

Sports.ru

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о готовности Индонезии принять летние Олимпийские игры 2036 года.

Индонезия готова принять летние Олимпийские игры 2036 года
Фото: Sports.ruSports.ru

Олимпиаду в этом случае примет город Нусантара, куда планируется перенести столицу Индонезии из Джакарты.

«Я официально выражаю готовность Индонезии провести Олимпийские игры-2036 в Нусантаре. Как председатель саммита G20 подчеркиваю важную роль спорта для объединения мира, особенно в настоящее время», – сказал Видодо.

Ранее в числе претендентов на Олимпиаду-2036 назывались Мексика, Южная Корея, Египет, Великобритания и Индия. Россия также заявляла о готовности подать заявку.

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