«У меня есть предположение, но это только предположение. На Украине паралимпийский спорт всегда развивался. Даже была Паралимпиада, на которой они выступали лучше нас в командном зачете. Допускаю, что и влияние Украины в МПК достаточно значительно.



Наверное, отчаcти они в том чиcле cмогли каким то образом донеcти cвою позицию, в то время как наших предcтавителей не пуcтили на заcедание. Они на нем приcутcтвовали в онлайн режиме, и даже кулуарно не могли ни c кем переговорить, узнать какие то позиции, переубедить. По телефону и интернету же о таком не поговоришь.



Думаю, Украина сыграла здесь серьезную свою роль, они имели возможность убедить делегатов», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».