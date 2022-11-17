Журова: Украина могла повлиять на отстранение Паралимпийского комитета РФ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова предположила, что Украина могла повлиять на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
«У меня есть предположение, но это только предположение. На Украине паралимпийский спорт всегда развивался. Даже была Паралимпиада, на которой они выступали лучше нас в командном зачете. Допускаю, что и влияние Украины в МПК достаточно значительно.
Наверное, отчаcти они в том чиcле cмогли каким то образом донеcти cвою позицию, в то время как наших предcтавителей не пуcтили на заcедание. Они на нем приcутcтвовали в онлайн режиме, и даже кулуарно не могли ни c кем переговорить, узнать какие то позиции, переубедить. По телефону и интернету же о таком не поговоришь.
Думаю, Украина сыграла здесь серьезную свою роль, они имели возможность убедить делегатов», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».
О приостановке членства ПКР было объявлено во время Генеральной ассамблеи МПК, проходившей в Германии. Ранее Международный паралимпийский комитет лишал российских спортсменов права выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также на зимних Играх-2022 в Пекине.
В 2018 году россиян допустили до Паралимпийских игр в Пхенчхане в нейтральном статусе, а в 2021-м разрешили принять участие в Играх в Токио.