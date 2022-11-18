Сборная России выиграла чемпионата мира по шахбоксу

— Мы, честно говоря, опасались каких то инцидентов, но ничего страшного не произошло. Команда выступала в форме с логотипом Федерации шахбокса России, спортсменам разрешили отмечать победу с флагом, а на церемонии награждения звучал гимн Российской Федерации. Никаких протестов по поводу этого со стороны других команд не последовало. Это, на мой взгляд, пример того, как в молодых, развивающихся видах спорта избегают политики не на словах, а на деле. У нас соперничество ограничивается шахматной доской и боксерским рингом, а вне соревнований все друг с другом общаются абсолютно нормально.