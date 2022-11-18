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2 часа назад

Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по шахбоксу

Матч ТВ

Сборная России выиграла общий зачет IV чемпионата мира по шахбоксу, который прошел в Турции.

Сборная России выиграла чемпионата мира по шахбоксу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Турнир завершился в четверг. Шахбокс — гибридный вид спорта, суть которого состоит в комбинировании шахмат и бокса в чередующихся раундах. Россияне выиграли общий зачёт чемпионата мира, завоевав 10 медалей, из которых четыре — золотые. Чемпионами мира стали Амина Ахмадулина, Илсур Исхаков, Даниил Соловьев и Арнольд Баклицкий.

На церемонии награждения после побед российских спортсменов исполнялся национальный гимн. Россияне выступали в форме с логотипом Федерации шахбокса России.

— В состав команды по результатам отборочных стартов и летних сборов вошли спортсмены из Москвы, Рязани, Санкт Петербурга, Челябинска, Уфы и Сочи. Надо сказать, что ребята проявили себя с самой лучшей стороны, — сказал президент Федерации шахбокса России Петр Жуков.

— На фоне антироссийских санкций, в том числе в спорте, не могу не спросить про атмосферу, в которой проходил турнир в Анталии?

— Мы, честно говоря, опасались каких то инцидентов, но ничего страшного не произошло. Команда выступала в форме с логотипом Федерации шахбокса России, спортсменам разрешили отмечать победу с флагом, а на церемонии награждения звучал гимн Российской Федерации. Никаких протестов по поводу этого со стороны других команд не последовало. Это, на мой взгляд, пример того, как в молодых, развивающихся видах спорта избегают политики не на словах, а на деле. У нас соперничество ограничивается шахматной доской и боксерским рингом, а вне соревнований все друг с другом общаются абсолютно нормально.

В дисциплине шахбокс фит россияне завоевали пять медалей: одно золото, три серебра и бронзу.

Летние виды спорта,Даниил Соловьев,Петр Жуков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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