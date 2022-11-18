Шевченко отказался от поста в Национальном олимпийском комитете

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за несогласия с его составом.

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"Считаю работу в Национальном олимпийском комитете почетной, понимаю важность его развития. При этом не могу оставаться в НОК из-за такого состава", - написал он в пятницу на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как утверждает украинское издание "Зеркало недели", подобный шаг Шевченко, избранного на должность днем ранее, вызван включением в состав НОК депутатов Верховной рады Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Они ранее состояли в ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Выборы руководства НОК Украины состоялись в четверг. Президентом организации избран министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Предыдущий президент НОК Сергей Бубка, занимавший эту должность с 2005 года, не стал выдвигать кандидатуру.