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4 часа назад

Андрей Шевченко отказался от поста замглавы Национального олимпийского комитета Украины

ТАССиещё 1

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за несогласия с его составом.

Шевченко отказался от поста в Национальном олимпийском комитете
Фото: ТАССТАСС

"Считаю работу в Национальном олимпийском комитете почетной, понимаю важность его развития. При этом не могу оставаться в НОК из-за такого состава", - написал он в пятницу на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как утверждает украинское издание "Зеркало недели", подобный шаг Шевченко, избранного на должность днем ранее, вызван включением в состав НОК депутатов Верховной рады Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Они ранее состояли в ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Выборы руководства НОК Украины состоялись в четверг. Президентом организации избран министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Предыдущий президент НОК Сергей Бубка, занимавший эту должность с 2005 года, не стал выдвигать кандидатуру.

Андрею Шевченко 46 лет, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. До этого Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 мячей.

Летние виды спорта,Нестор Шуфрич,Сергей Бубка,Григорий Суркис,Андрей Шевченко,Верховная Рада,Динамо,
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