WADA сообщило о 166 обвинительных приговорах российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что количество обвинительных приговоров российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) возросло до 166, сообщает ТАСС.

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"Дела, связанные с получением WADA данных и образцов на основе базы данных LIMS в 2019 году, продолжают рассматриваться. Общее количество дел на данный момент достигло 166, и ожидается, что все случаи будут расследованы", - объявило WADA.

Всемирное антидопинговое агентство также заявило, что в декабре будет запущен трехэтапный процесс восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Переизбранный на второй срок президент WADA Витольд Банька ранее сказал, что организация продолжает поддерживать рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать Россию на международные соревнования.

Ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сообщил, за кого будет болеть и кого считает главным претендентом на победу на чемпионате мира в Катаре.