Международная федерация проверит рекорд мира российского пловца Колесникова

Международная федерация плавания (FINA) проверит мировой рекорд Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине, который был установлен в среду на чемпионате России на короткой воде. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в FINA.

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Двукратный призер Олимпийских игр Колесников показал результат 22,11 секунды Предыдущий рекорд принадлежал французу Флорану Маноду, который 6 декабря 2014 года преодолел дистанцию за 22,22 секунды.

"Заплыв Колесникова будет проверен в соответствии с процедурой утверждения мировых рекордов FINA, которую проходит каждый мировой рекорд. Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как будут совершены все необходимые действия", - отметили в FINA.

Российские пловцы решением FINA лишены возможности выступать на международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.