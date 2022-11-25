ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Международная федерация проверит рекорд мира российского пловца Колесникова

ТАССиещё 4

Международная федерация плавания (FINA) проверит мировой рекорд Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине, который был установлен в среду на чемпионате России на короткой воде. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в FINA.

Международная федерация проверит рекорд мира российского пловца Колесникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр Колесников показал результат 22,11 секунды Предыдущий рекорд принадлежал французу Флорану Маноду, который 6 декабря 2014 года преодолел дистанцию за 22,22 секунды.

"Заплыв Колесникова будет проверен в соответствии с процедурой утверждения мировых рекордов FINA, которую проходит каждый мировой рекорд. Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как будут совершены все необходимые действия", - отметили в FINA.

Российские пловцы решением FINA лишены возможности выступать на международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.

Летние виды спорта,Климент Колесников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители