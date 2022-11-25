Рылов поставил себе «тройку» за чемпионат России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов поставил себе «тройку» за выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Рылов выиграл в последний день турнира, который проводился в рамках «Игр дружбы», на дистанции 200 метров на спине.

— Как оцениваете итоги выступления?

— Наверное, на тройку, — сказал Рылов журналистам. — Думал, чуть получше будет. Много что не получилось.

— К «Кубку Сальникова» успеете набрать форму?

— Три недели еще, но мне сложно ответить на этот вопрос. Нагрузку делали резкую перед чемпионатом России, поэтому организму может понадобиться больше времени.

— Рекордов на этом чемпионате России было много. Как можете это объяснить?

— Нет никакой магии, это просто тренировки.

— По здоровью всё было хорошо перед этим чемпионатом России?