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56 минут назад

Пловец Рылов поставил себе «тройку» за чемпионат России в Казани

Матч ТВиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов поставил себе «тройку» за выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

Рылов поставил себе «тройку» за чемпионат России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Рылов выиграл в последний день турнира, который проводился в рамках «Игр дружбы», на дистанции 200 метров на спине.

— Как оцениваете итоги выступления?

— Наверное, на тройку, — сказал Рылов журналистам. — Думал, чуть получше будет. Много что не получилось.

— К «Кубку Сальникова» успеете набрать форму?

— Три недели еще, но мне сложно ответить на этот вопрос. Нагрузку делали резкую перед чемпионатом России, поэтому организму может понадобиться больше времени.

— Рекордов на этом чемпионате России было много. Как можете это объяснить?

— Нет никакой магии, это просто тренировки.

— По здоровью всё было хорошо перед этим чемпионатом России?

— Я не болел, всё было нормально.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,
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