Рылов поставил себе «тройку» за чемпионат России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов поставил себе «тройку» за выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
Рылов выиграл в последний день турнира, который проводился в рамках «Игр дружбы», на дистанции 200 метров на спине.
— Как оцениваете итоги выступления?
— Наверное, на тройку, — сказал Рылов журналистам. — Думал, чуть получше будет. Много что не получилось.
— К «Кубку Сальникова» успеете набрать форму?
— Три недели еще, но мне сложно ответить на этот вопрос. Нагрузку делали резкую перед чемпионатом России, поэтому организму может понадобиться больше времени.
— Рекордов на этом чемпионате России было много. Как можете это объяснить?
— Нет никакой магии, это просто тренировки.
— По здоровью всё было хорошо перед этим чемпионатом России?
— Я не болел, всё было нормально.