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48 минут назад

Крамаренко стала пятикратной победительницей Кубка России по художественной гимнастике

ТАССиещё 3

Лала Крамаренко выиграла все пять золотых медалей на завершившемся в субботу финале Кубка России по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в спорткомплексе "Юбилейный".

Крамаренко стала победительницей Кубка России по художественной гимнастике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заключительный день соревнований проходили финалы упражнений с отдельными снарядами. В упражнении с обручем Крамаренко набрала 41,45 балла, второй стала Мария Борисова (39,60), третьей - Анастасия Гузенкова (38,70). В упражнении с мячом Крамаренко первенствовала с результатом 42,40 балла, второе место заняла Анна Попова (40,80), третье - Гузенкова (39,60). В упражнении с булавами победительница Кубка России набрала 41,15 балла, второй была Попова (38,60), третьей - Владислава Шаронова (37,30). В упражнении с лентой Крамаренко заработала 42,65 балла, второе и третье места разделили Попова и Борисова (по 41,30).

В пятницу определились призеры Кубка России в личном многоборье. Крамаренко набрала в сумме 163,30 балла, серебряным призером стала Борисова (162,60), бронзовым - Попова (158,45).

Параллельно с Кубком России также были разыграны награды финала международного Кубка сильнейших.

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Мария Борисова,Анна Попова,
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