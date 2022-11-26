Крамаренко стала победительницей Кубка России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко выиграла все пять золотых медалей на завершившемся в субботу финале Кубка России по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в спорткомплексе "Юбилейный".

В заключительный день соревнований проходили финалы упражнений с отдельными снарядами. В упражнении с обручем Крамаренко набрала 41,45 балла, второй стала Мария Борисова (39,60), третьей - Анастасия Гузенкова (38,70). В упражнении с мячом Крамаренко первенствовала с результатом 42,40 балла, второе место заняла Анна Попова (40,80), третье - Гузенкова (39,60). В упражнении с булавами победительница Кубка России набрала 41,15 балла, второй была Попова (38,60), третьей - Владислава Шаронова (37,30). В упражнении с лентой Крамаренко заработала 42,65 балла, второе и третье места разделили Попова и Борисова (по 41,30).