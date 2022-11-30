ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

ТАССиещё 2

Россиянин Владимир Лисин проиграл выборы на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), победу одержал итальянец Лучано Росси. Об этом в среду сообщил портал Inside the games.

Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голосование прошло на генеральной ассамблее ISSF в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе. Лисин набрал 127 голосов, Росси - 136.

Лисину 66 лет. Он был президентом ISSF с 2018 года, ранее возглавлял Европейскую стрелковую конфедерацию. Лисин является председателем совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, его состояние, по данным журнала Forbes на начало ноября, оценивается в $20,2 млрд. Согласно списку кандидатов на выборные должности в ISSF Лисин, помимо России, также представлял Кипр.

Летние виды спорта,Владимир Лисин,ПАО "НЛМК",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители