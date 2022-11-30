Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

Россиянин Владимир Лисин проиграл выборы на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), победу одержал итальянец Лучано Росси. Об этом в среду сообщил портал Inside the games.

Лисину 66 лет. Он был президентом ISSF с 2018 года, ранее возглавлял Европейскую стрелковую конфедерацию. Лисин является председателем совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, его состояние, по данным журнала Forbes на начало ноября, оценивается в $20,2 млрд. Согласно списку кандидатов на выборные должности в ISSF Лисин, помимо России, также представлял Кипр.