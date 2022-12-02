Европейский гимнастический союз отверг предложение Украины отстранить Россию

«В начале конгресса поступило предложение обсудить письмо украинской делегации, которая в знак протеста не приехала сюда, но выступила за отстранение нас и белорусов. Но его отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций», — передает слова Макарова ТАСС.