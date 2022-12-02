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1 час назад

Европейский гимнастический союз отверг предложение Украины отстранить Россию

Газета.Ru

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) отказался рассматривать предложение Украины отстранить от участия в мероприятии федерации гимнастики России и Белоруссии.

Европейский гимнастический союз отверг предложение Украины отстранить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В начале конгресса поступило предложение обсудить письмо украинской делегации, которая в знак протеста не приехала сюда, но выступила за отстранение нас и белорусов. Но его отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций», — передает слова Макарова ТАСС.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять россиян от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее назвал гимнастику в числе видов спорта, наиболее пострадавших от недопуска представителей России.

Летние виды спорта,Николай Макаров,Станислав Поздняков,
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