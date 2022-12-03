Вайцеховская раскритиковала организацию ЧР по прыжкам

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала организацию чемпионата России по прыжкам, проходящего в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Главный минус начавшегося в Питере турнира по прыжкам — в отсутствии понимания, что шоу — это не спортивное соревнование, хотя при желании одно прекрасно коннектится с другим.

В ситуации, когда шоу спасает вид спорта, должна существовать просто отдельная команда менеджеров, которая знает, Как Это Должно Быть Сделано. В итоге вместо шоу топ-уровня мы имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Чемпионат России с призовым фондом 10 млн рублей пройдет 4 декабря. В турнире примут участие команды тренеров Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

От участия в российском первенстве по прыжкам ранее отказалась серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова. Осенью после контрольных прокатов сборной России Трусова, которая отказалась от участия в произвольной программе из-за травмы спины, второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА под руководство Светланы Соколовской.

Ранее стало известно, что формат чемпионата мира по футболу 2026 года может снова претерпеть изменения.