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1 час назад

Вайцеховская раскритиковала организацию чемпионата России по прыжкам в Петербурге

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала организацию чемпионата России по прыжкам, проходящего в Санкт-Петербурге.

Вайцеховская раскритиковала организацию ЧР по прыжкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный минус начавшегося в Питере турнира по прыжкам — в отсутствии понимания, что шоу — это не спортивное соревнование, хотя при желании одно прекрасно коннектится с другим.

В ситуации, когда шоу спасает вид спорта, должна существовать просто отдельная команда менеджеров, которая знает, Как Это Должно Быть Сделано. В итоге вместо шоу топ-уровня мы имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Чемпионат России с призовым фондом 10 млн рублей пройдет 4 декабря. В турнире примут участие команды тренеров Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

От участия в российском первенстве по прыжкам ранее отказалась серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова. Осенью после контрольных прокатов сборной России Трусова, которая отказалась от участия в произвольной программе из-за травмы спины, второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА под руководство Светланы Соколовской.

Ранее стало известно, что формат чемпионата мира по футболу 2026 года может снова претерпеть изменения.

Международная федерация футбола (ФИФА) еще в 2017 году приняла решение о том, что на турнире, который будет проведен в Канаде, Мексике и США, выступят 48 сборных, которые будут разделены на 16 групп. При этом 32 команды выйдут в плей-офф турнира.

Летние виды спорта,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Александр Трусов,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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