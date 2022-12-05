Россия потеряла 15 медалей ОИ-2012 после перепроверки допинг-проб

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало на своем официальном сайте результаты повторного анализа проб, взятых у спортсменов на летней Олимпиаде-2012.

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Отмечается, что повторный анализ позволил выявить 73 нарушения антидопинговых правил, в том числе 21 - у российских спортсменов. За счет этого, они потеряли 15 медалей.

Кроме того, 11 медалей утратили спортсмены Белоруссии, 7 - Украины, 6 - Казахстана, 5 - Турции. В общей сложности, было перераспределено 46 наград (восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые).