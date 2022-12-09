Чемпиона Олимпиады-2016 дисквалифицировали за допинг

Американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

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Тест Робертса дал положительный результат на андарин и остарин, анализ у спортсмена был взят в мае 2022 года. Анализ USADA установил, что запрещенные вещества попали в организм Робертса после употребления пищевой добавки, на этикетке которой не было указано о наличии в ней андарина и остарина.

В марте 2017 года в допинг-пробе Робертса было обнаружено запрещенное вещество пробенецид. Спортсмен утверждал, что оно попало в его организм через поцелуй девушки, которая из-за инфекции синуса использовала препарат с содержанием пробенецида. Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать на спортсмена дисквалификацию. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отказался ее удовлетворить.