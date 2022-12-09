Винер оценила предложение Олимпийского совета Азии по россиянам

«Мы с огромным воодушевлением приняли решение Азии и будем с удовольствием с ними сотрудничать. Азиатские сборные прогрессируют сейчас, но если мы будем выступать на их соревнованиях и контактировать более близко, то я уверяю вас, что в скором времени они будут выигрывать все у Европы», — рассказала она.