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1 час назад

Валуев считает заявления США о допуске россиян к ОИ-2024 элементами расторговки

Газета.Ruиещё 3

Депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что слова главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC) Сюзанны Лайонс о необходимости допуска российских спортсменов к Олимпийским играм, но исключительно в нейтральном статусе.

Валуев: "МОК - сливная бочка мирового гегемона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спортсменов не обманешь, они хотят соревноваться с сильнейшими. А политики могут сохранять хорошую мину при плохой игре, но, так уж и быть, согласившись на просьбы спортивной общественности. А в целом все это — элементы расторговки. МОК - давно сливная бочка мирового гегемона", — приводит слова Валуева Sport24.

США выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024

Лайонс ранее заявила, что комитет выступает за участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что Конфедерация футбола Бразилии рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера национальной команды наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолу, который тренирует "Манчестер Сити".

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