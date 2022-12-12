Валуев: "МОК - сливная бочка мирового гегемона"

Депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что слова главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC) Сюзанны Лайонс о необходимости допуска российских спортсменов к Олимпийским играм, но исключительно в нейтральном статусе.

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"Спортсменов не обманешь, они хотят соревноваться с сильнейшими. А политики могут сохранять хорошую мину при плохой игре, но, так уж и быть, согласившись на просьбы спортивной общественности. А в целом все это — элементы расторговки. МОК - давно сливная бочка мирового гегемона", — приводит слова Валуева Sport24.

Лайонс ранее заявила, что комитет выступает за участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.