Тихонов жестко высказался о заявлениях американцев о допуске россиян к ОИ без гимна и флага

"Это унижение, потому что мы должны подчиниться. Мы готовы вернуться, но только с флагом. Все уже начинают думать, что падают конкуренция и интерес. Думаю, что нас допустят. У нас есть время до 2024 года, поэтому надо подождать. Сейчас давать ответ слишком рано", - передает слова Тихонова РИА Новости.