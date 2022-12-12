Тихонов жестко высказался о заявлениях американцев о допуске россиян к ОИ без гимна и флага

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что России нельзя соглашаться на выступление на летних Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.
Глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс ранее заявила о том, что российских спортсменов нужно допустить к Олимпийским играм 2024 года, но без флага и гимна из-за санкций к России.
"Это унижение, потому что мы должны подчиниться. Мы готовы вернуться, но только с флагом. Все уже начинают думать, что падают конкуренция и интерес. Думаю, что нас допустят. У нас есть время до 2024 года, поэтому надо подождать. Сейчас давать ответ слишком рано", - передает слова Тихонова РИА Новости.
Лайонс считает, что зарубежным спортсменам, несмотря на события, происходящие в мире, необходима конкуренция с сильными российскими спортсменами, поэтому их нужно допустить к главным соревнованиям. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.
Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, согласно которой бразильский защитник Бруно Фукс может покинуть армейский клуб в зимнее трансферное окно.