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34 минуты назад

В Госдуме оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Lenta.ru

Заявление Олимпийского комитета США о необходимости допустить к участию в Олимпиаде российских спортсменов стало неожиданным, но логичным: без атлетов из России состязания становятся менее конкурентными и зрелищными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В Госдуме оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом глава организации Сюзанна Лайонс сообщила The Wall Street Journal. «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения», — заявила Лайонс.

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Неожиданное заявление

«Это заявление оказалось очень неожиданным, ведь мы были свидетелями того, как во многом именно американскими и европейскими коллегами велась настоящая кампания против спортсменов из России и Белоруссии, как господин Бах заявлял, что российских спортсменов нельзя допускать и призывал международные комитеты не приглашать их к участию», — напомнил Свищев.

Он допустил, что заявление американского Олимпийского комитета — личная позиция, основанная на прагматизме, ведь международные состязания интересны именно борьбой, конкуренцией, которая по многим направлениям невозможна без российских атлетов.

Свищев предложил отнестись к заявлению представителей США аккуратно и без лишнего оптимизма, ведь речь может идти только о неформальной рекомендации к Международному олимпийскому комитету (МОК), но организация оставляет за собой право принимать решения. Кроме того, даже ОК США предложил допустить российских спортсменов только с соблюдением ограничений.

«Предлагается выступать без флага, гимна, другой атрибутики, соответствующей национальным командам. Такие вещи неправомерны и точно не находятся в компетенции американцев», — подчеркнул политик.

Шансы и перспективы

Уже сейчас, по словам депутата, идут отборочные турниры к Олимпийским играм, позитивным было бы решение о допущении к ним спортсменов из России.

«У наших спортсменов есть боевой дух, они в неплохой физической форме. Конечно, отсутствие соревновательной практики негативно влияет на форму, но, думаю, они справятся. Так что шансы посоревноваться по многим видам спорта есть, хотя, конечно, существуют проблемы с различными федерациями. Эти вопросы необходимо решать путем переговоров с иностранными коллегами, как бы сложно это ни было», — уверен Свищев.

Напомним, в мае о допуске россиян к Олимпиаде в Париже высказался глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он подчеркнул, что не знает, как будет развиваться ситуация.

Летние виды спорта,Томас Бах,Дмитрий Свищев,Госдума,
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