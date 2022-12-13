ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола

Чемпионат.comиещё 1

Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) официально обновила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парном катании и танцах на льду. Если ранее команда должна была состоять из одного мужчины и одной женщины, теперь – из двух фигуристов. Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применено исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.

В Канаде в спортивных танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В танцах и парах было необходимо изменить определение команды с мужчины и женщины на просто двух человек, катающихся вместе, как бы они себя ни идентифицировали. Многие коллеги и я настаивали на этом изменении и рады, что Skate Canada пошла на то, чтобы сделать катание более доступным. Наше ремесло — это смесь атлетизма и искусства, благодаря чему в отличие от любого другого вида у нас есть уникальная возможность для равных условий независимо от того, как люди идентифицируют себя. Это изменение во многом подтолкнёт спорт вперёд благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона и тренера Скотта Мойра Skate Canada.

Летние виды спорта,Скотт Мойр,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители