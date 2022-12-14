Большой скандал в мире бильярда. Звёздных игроков отстраняют из-за договорных матчей

Китайцы Янь Бинтао и Лян Вэньбо замешаны в нечестной игре.

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В снукерном мире неспокойно. Сейчас там разгорелся, вероятно, самый крупный за всю историю скандал с договорными матчами. По подозрению в «договорняках» уже отстранены семь китайских игроков, в том числе входящий в топ-16 лучших снукеристов мира Янь Бинтао.

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«Действительно плохой день для снукера», – так охарактеризовал ситуацию великий Джимми Уайт. И, кажется, он прав.

«Я был очень напуган»

Вся история началась ещё в октябре. 29-го числа Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила от соревнований известного китайского снукериста Ляна Вэньбо – победителя English Open — 2016, добиравшегося до топ-16 мирового рейтинга. Объяснений, почему это произошло, организация не дала, однако многие предположили, что новая история связана с прошлой дисквалификацией игрока. С апреля по август спортсмен был отстранён от турниров после избиения женщины.

Ситуация с Вэньбо прояснилась лишь на днях. 9 декабря WPBSA дисквалифицировала ещё пять китайских снукеристов: Лу Нина, Ли Хана, Чжао Цзяньбо, Бай Ланнина и Чана Биньюя. Как объяснил председатель организации Джейсон Фергюсон, причиной стало нарушение правил, касающееся «манипулирования результатами матчей с целью получения прибыли от ставок». Оказалось, что отстранение этих пяти спортсменов как раз напрямую связано с «делом Вэньбо».

«Дисквалификации всех шести игроков останутся в силе до завершения расследования или любых последующих обвинений, которые могут быть предъявлены или не предъявлены. Снукеристы имеют право обжаловать это решение. Расследование продолжается, и никаких дальнейших комментариев не будет, пока оно не будет завершено», – пояснил Фергюсон.

11 декабря один из отстранённых китайцев Чан Биньюй раскрыл детали дела. В соцсети Weibo он опубликовал большой пост, в котором рассказал, что Вэньбо угрожал ему и заставил проиграть матч Джейми Джонсу на British Open со счетом 1:4.

«Утром перед началом игры Лян Вэньбо позвонил мне и угрожающим тоном сказал, что поставил на мой матч с Джейми Джонсом, – написал Чан. – Я боялся, что он поставил так много денег, что, если я не соглашусь, он создаст мне проблемы, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как согласиться. Я был очень напуган».

Также Биньюй рассказал, что Лян заставлял его соврать следствию, когда началось расследование WPBSA, однако он отказался это делать. Несмотря на всю ситуацию, молодой снукерист утверждает, что не снимает с себя ответственность и готов понести наказание за договорные матчи.

«Независимо от того, какова причина договорных матчей, – это моя ошибка, и я буду полностью сотрудничать со следствием. Я могу принять любое наказание, но тогда мне было очень страшно», – добавил игрок.

Вскоре после признания пост со странички Чана был удалён.

«Я принял решение отстранить Бинтао»

Но, как оказалось, главные события этой истории были впереди. 12 декабря WPBSA дисквалифицировала звёздного Яня Бинтао. Отстранение победителя «Мастерса» произошло на тех же условиях, что и у остальных китайцев: она будет длиться до окончания расследования или предъявления (либо непредъявления) обвинений. Бинтао может опротестовать решение.

Ситуацию подробно разъяснил Джейсон Фергюсон. Он сообщил, что с момента отстранения предыдущих игроков были получены сведения, по результатам которых необходимо было пообщаться и с Янем.

«Янь Бинтао прибыл в понедельник утром, и Найджел Мауэр, наш руководитель отдела корпоративной этики, подробно с ним поговорил. И в результате этих обсуждений и беседы я принял решение отстранить Яня Бинтао от участия с немедленным вступлением в силу этого решения в ожидании результатов расследования или любых возможных дисциплинарных разбирательств, которые могут последовать. Мы далеко продвинулись в этом расследовании. Мы знаем, что происходит, и следим за всем. И если какой-то игрок думает, что ему это сойдет с рук, то он очень глуп, потому что мы легко это

Это не очень хорошо для нас, но снукер – такой вид спорта, который решил бороться с этим. Это спорт, который предпочитает рассказывать публике о происходящем. Мы не будем говорить об этом за кулисами. Это нужно разоблачать, разбираться с этим, и тогда мы сможем продолжать заниматься профессиональным спортом, который у нас есть», – заявил Фергюсон.

«Я шокирован»

Если в ситуации с отстранением других китайских игроков звёзды снукера молчали, то история с Бинтао заставила их заговорить. Вот только большинство именитых игроков не могут найти слов для описания происходящего.

«Боже мой», – написал в своих соцсетях Шон Мёрфи, отреагировав на новость о дисквалификации Яня.

«Это действительно плохой день для снукера, – сказал Джимми Уайт. – Очевидно, что нам нужно дождаться окончания расследования, чтобы узнать, что произошло. Каждый раз, когда я видел игру Бинтао, он выкладывался на 100%. От договорных матчей в снукере нужно избавляться. Ни в одном виде спорта не может быть никаких нечестных дел, их нужно искоренять, и я уверен, что так и будет».

Джадд Трамп тоже не верит в активное участие Бинтао в мошеннической схеме. По его словам, на Яня и других спортсменов явно влиял кто-то свыше.

«Для меня это стало сюрпризом, просто из-за того, чего он достиг. Я немного общался с ним, и он кажется хорошим парнем. Я чувствую, что есть кто-то выше… Они так молоды. Возможно, их заставили это сделать».

«Это ужасные новости. Суть спорта в том, что вы смотрите его и не знаете, кто победит, – высказался Нил Фолдс. – Я должен сказать, что, наблюдая за Яном Бинтао на протяжении всей его карьеры, никогда не видел, чтобы он отдавал что-либо, кроме действительно безнадёжных вариантов. Я шокирован».

Пока не ясно, сколько будет длиться расследование, но уже понятно, что оно принесёт крайне интересные и, вероятно, неожиданные результаты.