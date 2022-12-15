Нагорный рассказал о поддержке от американских гимнастов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об общении с членами иностранных сборных. Об этом сообщает Metaratings.

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По словам россиянина, оно проходит в положительном ключе. «Переписывался с ребятами из сборной США, они отмечали меня, писали, что России очень не хватает на чемпионате мира. Ребята из Китая, Японии, стран Европы писали слова поддержки и говорили, что без нас это не те соревнования», — заявил Нагорный.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2022 прошел с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле. По словам двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, результаты на прошедшем за месяц до этого Кубке России были выше.