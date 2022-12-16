Золото Олимпиады-2024 может оказаться грошовым без России и Белоруссии

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что мнение главы Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая высказалась за участие российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, разделяют и в других странах.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

«Это выражение мнения не только американских спортсменов, со всех континентов мы слышим разумные голоса. Россия - надежный партнер мирового спорта, который создавал конкуренцию и привлекательность любых событий. Без участия россиян и белорусов международный спорт стал беднее и менее привлекательным», - цитирует чиновника «Интерфакс».

Видео дня

Он выразил надежду, что 2023-й год принесет добрые вести и наши спортсмены вернутся на международные арены. По словам Олега Матыцина, в мировом спортивном сообществе все чаще говорят о недопустимости политизации спорта и диалог с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями продолжается.

«Мы с уважением относимся к нашим коллегам, продолжаем диалог о том, чтобы российский спорт восстановил свои позиции в мировом спорте, потому что понимаем, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно. Это ещё раз подтвердил саммит, который прошел несколько дней назад в Лозанне, и уже слышны разумные голоса. Мы верим, надеемся, что обязательно восстановим наше участие во всех международных соревнованиях. Этого хотим не только мы, этого хотят все наши друзья во всех международных организациях», – сказал Олег Матыцин на торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии.

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях и был поддержан многими спортивными федерациями.

В декабре Олимпийский комитет США выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс. По ее словам, их возвращение важно для олимпийского движения.

«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», - отметила она.

При этом она выразила поддержку украинскому народу и спортсменам.

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает заявление президента USOPC очередным извращением олимпийских принципов.

«Предложение выступать без флага и гимна — это очередная изощренная форма извращения олимпийских принципов. Если уж идти по пути исключения национальных флагов и гимнов, то тогда лучше придерживаться изначального подхода к участию в Олимпийских играх и всем выступать под флагом Международного олимпийского комитета (МОК)», - заявил он ТАСС.

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили и вовсе назвал издевательством предложение USOPC.

«США – удивительная страна, действуют и кнутом, и пряником в нашу сторону. Чего же они хотят такими заявлениями – чтобы мы выражали им благодарность, что они соизволили выступить за наш допуск? Этого в любом случае не будет», - заявил он РИА «Новости».

Анзор Кавазашвили уверен, что наших спортсменов в любом случае допустят и они будут достойно представлять страну даже без флага и гимна.

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Васильев считает, что к предложениям, подобным тому, которое сделал USOPC надо относиться с очень большой осторожностью.

- Учитывая ситуацию, когда уже Patriot хотят на Украину поставлять, такой реверанс в нашу сторону… Я очень скептически отношусь к подобного рода заявлениям.

Более того, Олимпийский комитет США целиком и полностью зависит от мнения и политики своего государства, его руководства. Самостоятельно они вряд ли могут такие вещи предлагать.

«СП»: - Должны ли Россия и Белоруссия соглашаться на нейтральный статус наших спортсменов?

- Раньше я говорил, что спортсменам надо выступать, они тренируются, но тогда не было СВО. Сейчас в корне изменилась вся ситуация. Ни о каком нейтральном статусе речь идти не может, потому что это предательство будет тех ребят, которые сейчас там отстаивают честь и традиционные ценности. Их и память ни в коем случае нельзя предавать.

Только под своим флагом, гимном. И полное восстановление всех прав наших спортсменов. В противном случае не о чем разговаривать.

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР Наталья Бестемьянова считает ключевым моментом в заявлении Лайонс то, что они хотят видеть российских и белорусских спортсменов на соревнованиях.

- Они понимают, что без нас грустно. Я расцениваю это как положительную, а не отрицательную историю.

«СП»: - Надо ли нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом?

- Мы уже один раз принимали такое решение. В Пхенчане нашей команде пришлось заклеивать наши эмблемы и команды называлась как-то иначе, была какая-то другая аббревиатура. Я была там на соревнованиях, в основном фигуристов. Так как огромное количество фанатов было из Японии, то внутренне всем было понятно, что спортсмен с этой аббревиатурой – это русский и фантастически встречали наших спортсменов.

В этой сложной политической ситуации, мне кажется, нам не надо вставать в позу «как это без флага». Нам надо обязательно посылать спортсменов, хотя это очень грустно выступать без флага, но если стоит выбор выступать без флага или не выступать, я бы посылала сборную, чтобы она представляла и прославляла страну в любом случае.

Заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен не удивлена заявлением Лайонс и напомнила об Олимпиадах 1980 и 1984 годов.

- Олимпийские чемпионы Москвы и Лос-Анджелеса до сих пор получают неприятные вопросы о несостоятельности их олимпийских медалей, потому что не было основных соперников – в Лос-Анджелесе советских, а в Москве не было американцев. Мне кажется, что сейчас, когда соревнования проходят без сильнейших российских спортсменов ситуация такая же.

Прошел сейчас чемпионат мира в Орегоне, прыжки с шестом выиграли две американские девочки, прыгнув на 4-85, а в Челябинске Анжелика Сидорова прыгает 4-91. Конечно, этим американским девочкам говорят: «Как же так? Девочка из России прыгнула выше и могла бы стать чемпионкой мира. Значит, ваша медаль второсортная». И так везде. И спортсмены начинают это понимать, потому что им многие об этом говорят.

Думаю, что в конце концов мысли приходят и люди хотят соревноваться честно. Все что угодно может происходить в мире, в политических делах, но причем тут спортсмены? Они честно тренируются, хотят соревноваться друг с другом и в честной борьбе получать медали.

Думаю, не только Олимпийский комитет США, но и европейцы присоединятся. Я знаю, что фигуристы, например, Канады обратились к своей федерации, потому что без Саши Трусовой, Камиллы Валиевой, Ани Щербаковой они могут стать чемпионками, но это не красиво. Потом этих чемпионов всю жизнь шпынять и спрашивать, как же они победили, грош цена таким медалям.

Думаю, это все работает, хотя не исключаю политических и задних мыслей, но для нас сейчас это не должно иметь никакого значения. Наша главная задача быть спокойными, хитрыми, уравновешенными, не делать идиотских громких заявлений, а спокойно, планомерно вернуться в большой спорт, на международную арену, выступать и побеждать.

«СП»: - Но может все-тки надо отстаивать и добиться того, чтобы выступать под своим флагом, а не в нейтральном статусе? Или может лучше всем спортсменам тогда стать нейтральными?