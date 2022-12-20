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1 час назад

Международная федерация настольного тенниса пересмотрит меры, ограничивающие участие россиян в турнирах

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Рабочая группа Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в первые недели 2023 года пересмотрит меры, ограничивающие участие россиян и белорусов в турнирах, сообщается на сайте организации.

Федерация настольного тенниса пересмотрит меры в отношении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Рабочая группа одобрила позицию саммита МОК по пересмотру текущих защитных мер, ограничивающих участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, и надеется изучить возможные варианты в этом отношении. Отмечается, что российские и белорусские спортсмены уже профессионально выступали в нескольких национальных лигах Европы. Рабочая группа оценит будущие события и переоценит ситуацию в первые недели 2023 года, — говорится в сообщении.

Из за ситуации на Украине ITTF приняла решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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