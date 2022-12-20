Федерация настольного тенниса пересмотрит меры в отношении россиян

— Рабочая группа одобрила позицию саммита МОК по пересмотру текущих защитных мер, ограничивающих участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, и надеется изучить возможные варианты в этом отношении. Отмечается, что российские и белорусские спортсмены уже профессионально выступали в нескольких национальных лигах Европы. Рабочая группа оценит будущие события и переоценит ситуацию в первые недели 2023 года, — говорится в сообщении.