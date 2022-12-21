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27 минут назад

Российская олимпийская чемпионка назвала необходимую для жизни в месяц сумму

Lenta.ru

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в интервью «Ленте.ру» назвала необходимую для жизни в месяц сумму.

Российская чемпионка назвала необходимую для жизни в месяц сумму
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам экс-спортсменки, ей нужно 150 тысяч рублей. Она также раскрыла главные статьи расходов:

«На животных очень много уходит, у нас с мужем два кота. В этом месяце 10 тысяч только на них. Еще в топе топливо, автоуслуги и заказы с Ozon».

Шишкина заявила, что пока у нее не получается монетизировать авторскую программу «Без воды» на YouTube, поэтому она тратит заработанные во время спортивной карьеры деньги.

Кроме того, пока почти не приносит доход ее школа синхронного плавания.

«У нас два филиала — в Лобне и Москве. В лобненском все нормально, даже плюс есть. А в московском не набралась группа, поэтому первый месяц, ноябрь, был в минусе. Но я поговорила со знающими людьми, и они сказали, что для таких частных школ первый год в минус — это нормально», — заметила экс-синхронистка.

Также Шишкина ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта. По ее словам, пока ей не удалось полностью привыкнуть к жизни без выступлений.

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Шишкина — олимпийская чемпионка 2012-го, 2016-го и 2021 года. Все медали она завоевала в составе группы. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

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