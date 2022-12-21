Российская чемпионка назвала необходимую для жизни в месяц сумму

«У нас два филиала — в Лобне и Москве. В лобненском все нормально, даже плюс есть. А в московском не набралась группа, поэтому первый месяц, ноябрь, был в минусе. Но я поговорила со знающими людьми, и они сказали, что для таких частных школ первый год в минус — это нормально», — заметила экс-синхронистка.