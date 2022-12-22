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1 час назад

Мужчинам разрешили выступать в групповых соревнованиях в синхронном плавании на ОИ

Елена Прошина

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.

МОК разрешил мужчинам-синхронистам участвовать в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2024
Фото: ТАССТАСС

Он отметил это решение «знаменует собой веху в истории синхронного плавания», а «эволюция» этого вида спорта в сторону инклюзивности идет быстрыми темпами.

«Это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения», — подчеркнул Аль-Мусаллам.

По словам президента федерации, водные виды спорта универсальны, а мужчины хорошо зарекомендовали себя в синхронном плавании.

Отметим, что впервые в истории синхронисты смогут выступить в групповых упражнения на Олимпийских игра в 2024 году в Париже. Ранее они могли выступать лишь в микст-дуэтах, однако эта дисциплина не входила в олимпийскую программу.

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