МОК разрешил мужчинам-синхронистам участвовать в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.

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Он отметил это решение «знаменует собой веху в истории синхронного плавания», а «эволюция» этого вида спорта в сторону инклюзивности идет быстрыми темпами.

«Это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения», — подчеркнул Аль-Мусаллам.

По словам президента федерации, водные виды спорта универсальны, а мужчины хорошо зарекомендовали себя в синхронном плавании.