МОК разрешил мужчинам-синхронистам участвовать в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.
Он отметил это решение «знаменует собой веху в истории синхронного плавания», а «эволюция» этого вида спорта в сторону инклюзивности идет быстрыми темпами.
«Это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения», — подчеркнул Аль-Мусаллам.
По словам президента федерации, водные виды спорта универсальны, а мужчины хорошо зарекомендовали себя в синхронном плавании.
Отметим, что впервые в истории синхронисты смогут выступить в групповых упражнения на Олимпийских игра в 2024 году в Париже. Ранее они могли выступать лишь в микст-дуэтах, однако эта дисциплина не входила в олимпийскую программу.