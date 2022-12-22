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1 час назад

Журова оценила решение о допущении мужчин-синхронистов на Олимпийские игры

Деловая газета "Взгляд"

Если на Олимпийских играх будет мужское синхронное плаванье, а не пародия на женское, то это здорово, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя утверждение возможности участия синхронистов в летних Играх 2024 года.

Журова оценила решение о допущении мужчин-синхронистов на Олимпийские игры
Фото: ТАССТАСС

Впервые в истории в групповых упражнениях по синхронному плаванью на Олимпийских играх-2024 смогут выступать не только женщины, но и мужчины. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел соответствующие правила участия в водных видах спорта на ОИ.

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«У нас уже есть прекрасный мужчина, который у нас уже выступает. И он не изображает из себя женщину, он исполняет мужское синхронное плаванье. Если это будет такое же мужское синхронное плаванье, либо парное плаванье – мальчики и девочки, то ничего такого в этом нет, это здорово», – говорит Журова.

Однако если на Олимпийских играх намерены сделать из мужского синхронного плаванья женское, но в исполнении мужчин, где в том числе предусмотрены женские костюмы и выполнение абсолютно женских движений, то депутат категорически против таких соревнований. Она подчеркивает, что мужское синхронное плаванье не должно быть «пародией на женское».

«Я вообще не против того, чтобы мужчины вошли в какие-то традиционно женские виды спорта, здесь никаких вопросов нет. Только исполнение должно быть мужское. Та же художественная гимнастика может выполняться красиво мужчинами, они часто могут выполнить какие-то интересные полуакробатические элементы, которые непосильны женщинам. В фигурном катании мужчины, в танцах – это пример того, что спорт преображается», – объясняет собеседница.

Кроме того, она выразила надежду, что также будет введено парное синхронное плаванье, где участие примут и женщины, и мужчины. По ее мнению, на такое будет действительно «интересно посмотреть».

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что такое решение МОК подарило мужчинам-синхронистам «шанс на олимпийскую мечту», передает «Матч ТВ». Тем не менее, по его мнению, также следует внести в программу ОИ микст-дуэты, тогда это бы в полной мере позволило раскрыться самой идее смешанных выступлений и мужчин в синхронном плавании.

Летние виды спорта,Светлана Журова,Александр Мальцев,Госдума,
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