Матыцин считает, что решение задачи участия России в Олимпиаде усилит позиции МОК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) усилит свои позиции, если решит задачу с участием россиян в Олимпийских играх и не допустит дальнейшей политизации спорта. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин.

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15 ноября президент МОК Томас Бах, выступая перед участниками саммита Группы двадцати (G20), заявил, что спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, поскольку в противном случае он утратит свою объединяющую силу. Также глава МОК отметил особую важность участия в Олимпийских играх спортсменов из конфликтующих между собой стран.

"Бах на G20 заявил, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается, - сказал Матыцин. - Важно, что российские и международные федерации сохраняют диалог, они стараются найти пути, чтобы россияне стали участвовать в соревнованиях. МОК сейчас тоже находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на Олимпиаде совместно с федерациями и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения, это усилит его позицию. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают".