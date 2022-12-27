Матыцин считает, что решение задачи участия России в Олимпиаде усилит позиции МОК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) усилит свои позиции, если решит задачу с участием россиян в Олимпийских играх и не допустит дальнейшей политизации спорта. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин.
15 ноября президент МОК Томас Бах, выступая перед участниками саммита Группы двадцати (G20), заявил, что спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, поскольку в противном случае он утратит свою объединяющую силу. Также глава МОК отметил особую важность участия в Олимпийских играх спортсменов из конфликтующих между собой стран.
"Бах на G20 заявил, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается, - сказал Матыцин. - Важно, что российские и международные федерации сохраняют диалог, они стараются найти пути, чтобы россияне стали участвовать в соревнованиях. МОК сейчас тоже находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на Олимпиаде совместно с федерациями и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения, это усилит его позицию. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают".
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. Из-за санкций МОК многие российские спортсмены могут пропустить квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года в Париже.