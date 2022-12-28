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1 час назад

Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами на турнире в Москве

ТАССиещё 1

Россиянка Лала Крамаренко в среду заняла первое место в упражнениях с обручем, мячом и булавами на международном турнире по художественной гимнастике "Новогодняя елка спорта: от первых шагов до Олимпа". Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами
Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастикиВсероссийская федерация художественной гимнастики

За упражнения с обручем Крамаренко получила 38,35 балла. Второй стала Анастасия Гузенкова (38,15), третьей - Майя Колобовникова (37,30). В упражнениях с мячом Крамаренко показала результат 40,20 балла, второе место заняла Анна Попова (40,05), третье - Карина Киреева (36,55). В упражнениях с булавами Крамаренко разделила первое место с Марией Борисовой, спортсменки получили за выступление по 37,95 балла. Третьей стала Попова (37,80). Крамаренко снялась с упражнений с лентой, о причинах снятия не сообщается. Первое место заняла Попова (40,00), второй стала Владислава Николаенко (37,75), третьей - Борисова (36,90),

Крамаренко 18 лет, она является чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете, а также трехкратной чемпионкой мира среди юниоров.

В групповых упражнениях с пятью обручами победу одержала сборная России (38,65), вторыми стали гимнастки из Омской области (35,05), тройку лучших замкнули сборные Красноярского края и Вооруженных сил РФ из Владимирской области (по 32,85). В групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами первое место так же заняла сборная России (33,35). Второе место осталось за командой Вооруженных сил РФ из Владимирской области (31,60), третье - за сборной Омской области (31,00).

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях по своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Мария Борисова,Ирина Винер,Анна Попова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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