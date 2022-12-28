Винер: раньше нам обрубали голову, а сейчас у нас нет никаких рамок

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что отстранение от международных турниров подтолкнуло к новым возможностям для развития вида спорта внутри страны.
В конце февраля исполком МОК рекомендовал федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.
— Как удается мотивировать девочек?
— Мы не даем им время на раздумья, — сказала Винер журналистам. — У них идут соревнования за соревнованиями — и не только в Москве. Они ездят по всей России. У нас есть сборная, клубы, ведомства. Мы всем даем возможность выступать. Мы подключаем к турнирам совсем маленьких: юниорок, пред юниорок и даже мини. У нас выступают великолепные детки, они очень мотивированы. У них ногти раскрашены в цвета российского флага, что меня очень успокаивает и воодушевляет.
— На что ориентируемся сейчас?
— Ориентируемся на то, чтобы двигаться вперед. Мы всегда на это ориентировались. Нам всё время обрубали голову и подтягивали хвост. Мы не могли делать всё то, особенно в последнее время, на что способны. Сейчас получилась такая история, что мы освободились от рамок. Назад в будущее — такая история.