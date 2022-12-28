Винер: раньше нам обрубали голову, а сейчас у нас нет никаких рамок

— Мы не даем им время на раздумья, — сказала Винер журналистам. — У них идут соревнования за соревнованиями — и не только в Москве. Они ездят по всей России. У нас есть сборная, клубы, ведомства. Мы всем даем возможность выступать. Мы подключаем к турнирам совсем маленьких: юниорок, пред юниорок и даже мини. У нас выступают великолепные детки, они очень мотивированы. У них ногти раскрашены в цвета российского флага, что меня очень успокаивает и воодушевляет.