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41 минуту назад

«Раньше нам обрубали голову, а сейчас у нас нет никаких рамок» — Винер о сезоне без международных турниров

Матч ТВ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что отстранение от международных турниров подтолкнуло к новым возможностям для развития вида спорта внутри страны.

Винер: раньше нам обрубали голову, а сейчас у нас нет никаких рамок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце февраля исполком МОК рекомендовал федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

— Как удается мотивировать девочек?

— Мы не даем им время на раздумья, — сказала Винер журналистам. — У них идут соревнования за соревнованиями — и не только в Москве. Они ездят по всей России. У нас есть сборная, клубы, ведомства. Мы всем даем возможность выступать. Мы подключаем к турнирам совсем маленьких: юниорок, пред юниорок и даже мини. У нас выступают великолепные детки, они очень мотивированы. У них ногти раскрашены в цвета российского флага, что меня очень успокаивает и воодушевляет.

— На что ориентируемся сейчас?

— Ориентируемся на то, чтобы двигаться вперед. Мы всегда на это ориентировались. Нам всё время обрубали голову и подтягивали хвост. Мы не могли делать всё то, особенно в последнее время, на что способны. Сейчас получилась такая история, что мы освободились от рамок. Назад в будущее — такая история.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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