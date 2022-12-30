Роднина назвала отстранение российских спортсменов главным разочарованием года

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о главном разочаровании года, передает "Спорт-Экспресс". "Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов. Самым позитивным событием года является Олимпиада", - сказала Роднина. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям. После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вновь высказался о санкциях в отношении спорта России и Белоруссии.