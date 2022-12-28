Гимнастка Крамаренко заявила, что не теряет надежды выступить на Олимпиаде

"Мотивации полно, - сказала Крамаренко. - Ее дают зрители, во время выступления ты получаешь от них энергетику и даришь им свою, все для них. Олимпийские игры? Конечно, мечтаю о них, мне кажется, что это мечта любого спортсмена. Дай бог, чтобы была возможность выступить в Париже".