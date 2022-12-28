Гимнастка Крамаренко заявила, что не теряет надежды выступить на Олимпиаде

Российская гимнастка Лала Крамаренко не теряет надежды выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом она заявила журналистам в среду после выступления на международном турнире по художественной гимнастике "Новогодняя елка спорта: от первых шагов до Олимпа" в Москве.
"Мотивации полно, - сказала Крамаренко. - Ее дают зрители, во время выступления ты получаешь от них энергетику и даришь им свою, все для них. Олимпийские игры? Конечно, мечтаю о них, мне кажется, что это мечта любого спортсмена. Дай бог, чтобы была возможность выступить в Париже".
Крамаренко 18 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.
Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях по своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.