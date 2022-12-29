Хоркина высказалась о смене гражданства спортсменами

«Знаю, что, когда нет места в команде, спортсмены меняют гражданство, а потом побеждают наших. Это одна ситуация. Но когда ты меняешь гражданство, потому что хочешь соревноваться на международной арене... Это более сложный вопрос», — подчеркнула Хоркина.