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22 минуты назад

Хоркина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами

Lenta.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о смене российскими спортсменами гражданства. Об этом сообщает Metaratings.

Хоркина высказалась о смене гражданства спортсменами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хоркина отметила, что эта тема является для нее больной.

«Я не имею права осуждать людей, кто меняет гражданство. Я пока не сформулировала позицию», — заявила она.

Экс-гимнастка добавила, что у атлетов существует разная мотивация для смены гражданства.

«Знаю, что, когда нет места в команде, спортсмены меняют гражданство, а потом побеждают наших. Это одна ситуация. Но когда ты меняешь гражданство, потому что хочешь соревноваться на международной арене... Это более сложный вопрос», — подчеркнула Хоркина.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, единоборствах и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Светлана Хоркина,
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