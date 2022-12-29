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1 час назад

Гимнасткам Авериным предложили выступить с туром по Мексике в 2023 году

Матч ТВ

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина рассказала, что ей и сестре Дине поступило предложение выступить с туром мастер классов по Мексике в следующем году.

Авериным предложили выступить с туром по Мексике
Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ© Денис Бушковский / Матч ТВ

В декабре сестры Аверины посетили Мексику с мастер классами. Дина Аверина — призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

— Мы выступили хорошо, нас сильно поддерживали. Людей было достаточно много, хотя мы думали, что мало человек прилетит в такую даль. В Мексике выступало около 10 стран, порядка 300 человек, — сказала Арина Аверина журналистам.

— Как появился такой вариант?

— Они хотели пригласить нас с 2017 года, но у нас не находилось времени. А сейчас нам удалось слетать, они были очень счастливы. Нас ждут уже в следующем году, уже с туром по Мексике.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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