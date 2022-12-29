Авериным предложили выступить с туром по Мексике

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина рассказала, что ей и сестре Дине поступило предложение выступить с туром мастер классов по Мексике в следующем году.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ © Денис Бушковский / Матч ТВ

В декабре сестры Аверины посетили Мексику с мастер классами. Дина Аверина — призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

— Мы выступили хорошо, нас сильно поддерживали. Людей было достаточно много, хотя мы думали, что мало человек прилетит в такую даль. В Мексике выступало около 10 стран, порядка 300 человек, — сказала Арина Аверина журналистам.

— Как появился такой вариант?