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1 час назад

Роднина рассказала о главном разочаровании года

Lenta.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное разочарование текущего года. О нем она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Роднина рассказала о главном разочаровании года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», — отметила Роднина.

Самым позитивным событием года депутат посчитала Олимпийские игры в Пекине. Она подчеркнула, что, несмотря на большое разнообразие мероприятий и состязаний в России, ни одно из них не может сравниться с Олимпиадой.

Ранее Роднина объяснила, почему Олимпийский комитет США (USOPC) поддержал участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее словам, это связано со скукой и желанием борьбы.

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Летние виды спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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