Роднина рассказала о главном разочаровании года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное разочарование текущего года. О нем она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», — отметила Роднина.

Самым позитивным событием года депутат посчитала Олимпийские игры в Пекине. Она подчеркнула, что, несмотря на большое разнообразие мероприятий и состязаний в России, ни одно из них не может сравниться с Олимпиадой.