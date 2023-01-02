Кто претендует на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Министр по делам молодежи и спорта Индии Анураг Тхакур сообщил, что в наступившем году Индия подаст официальную заявку для проведения летних Олимпийских игр 2036 года.
«Я уверен, что правительство сможет принять участие в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией. Полагаю, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде.
Если Индия прилагает столько усилий для развития спорта, я могу заверить вас, что мы не только сможем принять у себя Олимпийские игры, но и провести их с размахом. Индия очень серьезно рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2036 года», – цитирует слова Тхакура Times of India.
Министр также отметил, что местом проведения ОИ выдвигается город Ахмедабад, находящийся в штате Гуджарат. Ранее Индия уже принимала у себя Азиатские игры 1982 года и Игры Содружества в 2010 году.
Помимо Индии, претендентами на проведение летних Олимпийских игр 2036 года являются Индонезия, Мексика, Южная Корея, Египет и Великобритания.
Предыдущие летние Олимпийские игры прошли в 2021 году в столице Японии – Токио. Изначально они должны были состояться в 2020 году, но в связи с пандемией прошли на год позже.
По итогам Игр лидером зачета стали США. На втором месте расположился Китай, первую тройку замкнули хозяева турнира – японцы.
В 2024 году летние Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция), в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес (США), а в 2032-м хозяином турнира станет Брисбен (Австралия).