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2 часа назад

У игрока НФЛ Хэмлина остановились сердце во время матча

Елена Прошина

У защитника клуба по американскому футболу «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина остановилось сердце прямо во время очередного матча. Спортсмен находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости.

У игрока НФЛ Хэмлина остановились сердце во время матча
Фото:  twitter.com/buffalobills twitter.com/buffalobills

В ходе встречи 17-го тура Национальной футбольной лиги (NFL) c «Цинциннати Бенгалс» игрок столкнулся с принимающим «Цинциннати» Ти Хиггинсом, в результате чего потерял сознание.

Матч тут же был остановлен, на поле появились врачи, которые провели Хэмлину сердечно-легочную реанимацию, использовав дефибриллятор. Спортсмен был эксренно госпитализирован, сейчас он находится в критическом состоянии. Сама встреча была перенесена на другой день.

Ранее стало известно, что в Канаде погиб российский хоккеист Абакар Казбеков, выступавший за хоккейный клуб «Лондон Найтс». Причиной смерти 18-летнего спортсмена, по предварительным данным, стало падение из окна многоэтажного дома.

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