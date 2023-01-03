У игрока НФЛ Хэмлина остановились сердце во время матча

У защитника клуба по американскому футболу «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина остановилось сердце прямо во время очередного матча. Спортсмен находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: twitter.com/buffalobills twitter.com/buffalobills

В ходе встречи 17-го тура Национальной футбольной лиги (NFL) c «Цинциннати Бенгалс» игрок столкнулся с принимающим «Цинциннати» Ти Хиггинсом, в результате чего потерял сознание.

Матч тут же был остановлен, на поле появились врачи, которые провели Хэмлину сердечно-легочную реанимацию, использовав дефибриллятор. Спортсмен был эксренно госпитализирован, сейчас он находится в критическом состоянии. Сама встреча была перенесена на другой день.