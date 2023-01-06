Русский след. В Италии нашли виновных в издевательствах над гимнастками

Среди обвиняемых — российский специалист Ольга Тишина. На неё уже завели уголовное дело.

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Буквально пару месяцев назад в итальянской художественной гимнастике прогремел громкий скандал. В конце октября спортсменки Анна Баста, Нина Коррадини и Алиса Аиелло своими откровениями о жестоком обращении тренеров инициировали большое расследование. К концу года заявления об издевательствах от наставников написали ещё 200 (!) гимнасток, а в начале января уже нашлись первые виновные. Одна из них – россиянка.

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«Система обучения, граничащая с военной»

История началась ещё в начале ноября. Тогда несколько бывших гимнасток сборной Италии заявили о жестоком обращении тренеров. На девушек оказывали психологическое давление, постоянно травили их по разным причинам, главная из которых – лишний вес, что приводило к развитию серьёзных заболеваний и досрочному завершению карьеры.

После публичных заявлений Анны Басты, Нины Коррадини и Алисы Аиелло прокуратура Федерации гимнастики Италии (FGI) начала полномасштабное расследование. К нему присоединилась и организация Change The Game. К 21 декабря туда обратились 200 гимнасток, которые рассказали об издевательствах со стороны тренеров. После этого у организации возникли вопросы к FGI.

«Мне интересно, почему главные подозреваемые ещё не отстранены, – сказала глава организации Даниэлла Симонетти газете La Repubblica. – И я хотела бы знать, почему сотрудник, ведущий расследование, ссылается на федерацию, а не на стороннюю и беспристрастную организацию? У Change The Game появились тревожные данные, которые предполагают систему обучения, граничащую с военной. У нас есть почти 200 жалоб, все подписанные, подлинные, важные, и каждая – шокирующая. Более сотни обращений касаются других дисциплин. Список длинный: от верховой езды до волейбола, от футбола до регби».

Также Симонетти рассказала, что больше всего заявлений от гимнасток поступило из школы Farfalle di Desio в Монце, а также из Ломбардии.

«К сожалению, эти ситуации проявляются с трудом, – объяснила Симонетти. – Всё жестокое обращение покрывается спортивной системой или страхом спортсменов, что их осудят. Неудивительно, что проблему подняли бывшие гимнастки, которым нечего терять. Но мы не совершаем серьёзной ошибки: феномен жестокого обращения присутствует и в других видах спорта. Жестокому обращению спортсмены подвергаются более 50 лет, теперь пришло время изменить ситуацию. Я убеждена, что Farfalle di Desio будут в данной истории главным фронтом. Благодаря им мы увидим изменения не только в художественной гимнастике, но и в спорте в целом».

Бывшая гимнастка сборной Италии Нина Коррадини, которая первой заявила об издевательствах, удивилась такому повороту в расследовании.

«Я не думала, что будет такая буря, новые заявления приходят каждый день. Теперь я надеюсь, что справедливость восторжествует и что всё, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась, будет сделано».

Русский след в итальянской гимнастике

Прокуратура Федерации гимнастики Италии завершила расследования жестокого обращения с гимнастками 29 декабря. Изучение деталей дела продолжалось с 30 октября, когда появилось заявление Коррадини. За это время прокуратура FGI выслушала всех причастных, которые за последние пять лет посещали Farfalle di Desio. По итогам расследования от работы были отстранены одна из ведущих тренеров итальянской гимнастики, технический директор Международной академии Farfalle di Desio Эмануэла Маккарани и её помощница, россиянка Ольга Тишина, которая работает в сборной Италии с 2016 года, тренируя гимнасток в групповых упражнениях.

Ольга – представительница известной в России гимнастической семьи. Её мать была известным на российском уровне тренером, а сестра – Татьяна Сергаева – тренер национальной сборной в групповых упражнениях. Сама Ольга же живёт и трудится в Италии уже полтора десятка лет. Поначалу она работала в клубе города Прато, а с гимнастками сборной страны занимается с 2016-го.

Маккарани и Тишину обвиняют в нарушении статей регламента Правосудия и дисциплины, этического кодекса FIG и кодекса спортивного поведения. Сообщается, что специалисты до лета 2020-го использовали «методы обучения, не соответствующие обязанностям, нормам приличия и профессионализму, создавали психологическое давление и вызывали у некоторых гимнасток расстройства пищевого поведения и психологические расстройства».

По итогам расследования заведено уголовное дело. В течение 20 дней адвокаты тренеров должны подготовить ответы, которые будут заслушаны в суде. Маккарани и Тишиной может грозить штраф, предупреждение или отстранение сроком от 15 дней до двух лет, а также запрет на работу в гимнастике.