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1 час назад

Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг

Газета.Ru

Российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

24-летняя россиянка отстранена до 18 мая 2024 года.

Спортсменка выступала в составе национальной команды России на юниорских чемпионатах мира 2014 года в Финляндии и 2016 года в России, завоевав две золотые и одну серебряную награды.

На Европейских играх 2015 года в Баку она в составе сборной России выиграла в групповых упражнениях и в комбинации.

Ранее сообщалось, что итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за положительную допинг-пробу.

В сентябре прошлого года 36-летний итальянец получил 12-летнюю дисквалификацию за использование, хранение и попытку продажи запрещенных веществ. Позже он получил еще 12 лет бана из-за участия в различных соревнованиях.

Теперь к дисквалификации спортсмена добавилось еще 12 лет за то, что он зарегистрировался на марафоне в роли волонтера. Таким образом, Бракони не сможет участвовать в соревнованиях до марта 2058 года. На тот момент ему будет 72 года.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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