Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг

Российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

24-летняя россиянка отстранена до 18 мая 2024 года.

Спортсменка выступала в составе национальной команды России на юниорских чемпионатах мира 2014 года в Финляндии и 2016 года в России, завоевав две золотые и одну серебряную награды.

На Европейских играх 2015 года в Баку она в составе сборной России выиграла в групповых упражнениях и в комбинации.

Ранее сообщалось, что итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за положительную допинг-пробу.

В сентябре прошлого года 36-летний итальянец получил 12-летнюю дисквалификацию за использование, хранение и попытку продажи запрещенных веществ. Позже он получил еще 12 лет бана из-за участия в различных соревнованиях.