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1 час назад

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит Гран-при "Иван Ярыгин"

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не выступит на международном турнире Гран-при "Иван Ярыгин". Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит Гран-при "Иван Ярыгин"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования пройдут 26-29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, в турнире примут участие сильнейшие спортсмены России - топ-пять борцов по итогам чемпионата страны 2022 года, тройка сильнейших спортсменов Спартакиады, первые три номера Гран-при "Иван Ярыгин" - 2022, победители и призеры Лиги Поддубного, финалисты первенства России до 20 лет, абсолютного чемпионата России и турнира памяти Дмитрия Миндиашвили.

"На этом турнире будет формироваться состав сборной страны, все серьезно готовятся. В Гран-при "Иван Ярыгин" выступят сильнейшие спортсмены сборной России, в том числе наши олимпийцы Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев соревнования пропустит", - сообщил Гацалов.

По словам тренера, в турнире примут участие и иностранные борцы, в том числе представители Ирана.

"Мы пригласили в Красноярск и иностранных спортсменов из Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Иранцы, к слову, уже подтвердили свое участие", - сказал он.

Летние виды спорта,Артур Найфонов,Заурбек Сидаков,Заур Угуев,Дмитрий Миндиашвили,Иван Ярыгин,Абдулрашид Садулаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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