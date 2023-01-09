Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит Гран-при "Иван Ярыгин"

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не выступит на международном турнире Гран-при "Иван Ярыгин". Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

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Соревнования пройдут 26-29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, в турнире примут участие сильнейшие спортсмены России - топ-пять борцов по итогам чемпионата страны 2022 года, тройка сильнейших спортсменов Спартакиады, первые три номера Гран-при "Иван Ярыгин" - 2022, победители и призеры Лиги Поддубного, финалисты первенства России до 20 лет, абсолютного чемпионата России и турнира памяти Дмитрия Миндиашвили.

"На этом турнире будет формироваться состав сборной страны, все серьезно готовятся. В Гран-при "Иван Ярыгин" выступят сильнейшие спортсмены сборной России, в том числе наши олимпийцы Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев соревнования пропустит", - сообщил Гацалов.

По словам тренера, в турнире примут участие и иностранные борцы, в том числе представители Ирана.