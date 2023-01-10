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1 час назад

Появились новые подробности о состоянии пережившего остановку сердца игрока NFL

Lenta.ru

Представители клуба «Баффало Биллс» в Twitter рассказали новые подробности о состоянии игрока Дамара Хэмлина, пережившего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс».

Появились подробности о состоянии пережившего остановку сердца американского футболиста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В команде заявили, что 24-летний спортсмен выписан из больницы. Отмечается, что он вернулся в Баффало. «У него все хорошо, впереди следующий этап его выздоровления», — подчеркнули в клубе.

3 января Хэмлин упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом, и пережил остановку сердца. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. В больнице Хэмлин пришел в себя.

Матч между командами не был доигран. Игра была перенесена.

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