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1 час назад

«Теряется интерес к делу». Мельникова — о невозможности взбираться на новые вершины

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала новый пост. Девушка порассуждала об интересе к любимому делу в условиях, когда нет возможности покорять новые вершины.

Мельникова высказалась о невозможности взбираться на новые вершины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Удивительно, как теряется интерес к своему делу, когда у тебя нет возможности расти и взбираться на новые вершины. Мотивация кроется в том, чтобы достигать больше и больше, добывать новые и новые победы, а если нет, то это просто пустая трата времени. Сложно стоять на месте и выдерживать терпение. Даже, наверное, глупо», — написала Ангелина Мельникова.

Ангелина также завоёвывала золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы. Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
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