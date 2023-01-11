Мельникова высказалась о невозможности взбираться на новые вершины

«Удивительно, как теряется интерес к своему делу, когда у тебя нет возможности расти и взбираться на новые вершины. Мотивация кроется в том, чтобы достигать больше и больше, добывать новые и новые победы, а если нет, то это просто пустая трата времени. Сложно стоять на месте и выдерживать терпение. Даже, наверное, глупо», — написала Ангелина Мельникова.