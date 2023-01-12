Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
11 минут назад

Чемпион мира по стрельбе скончался от огнестрельного ранения в голову

Чемпионат.comиещё 1

Во вторник, 10 января, чемпион мира по стрельбе Хорхе Бальестерос умер после того, как его доставили в клинику с огнестрельным ранением. Информацию о гибели 39-летнего спортсмена опубликовала пресс-служба Федерации спортивной стрельбы Испании.

Чемпиона мира по стрельбе убили в собственном автомобиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Daily Mail утверждает, что атлета нашли с простреленной головой в собственном автомобиле, после чего его немедленно доставили в госпиталь Ла-Пас в Мадриде (Испания), где он до последних минут боролся за свою жизнь.

Бальестерос называли лучшим стрелком Испании, при этом он никогда не принимал участие в Олимпийских играх из-за того, что его дисциплина не является олимпийским видом спорта.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители