Экс-глава РУСАДА: признавшийся в допинге Литвинов не будет наказан

Метатель молота Сергей Литвинов, признавшийся в том, что в 2012 году употреблял допинг, может не получить наказание по причине истечения 10-летнего срока давности за совершенное нарушение. Такое мнение ТАСС в четверг высказала бывшая исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы не знаем, когда международная федерация занялась делом Сергея Литвинова, - заметила Анцелиович. - Нельзя исключать и того, что это случилось достаточно давно, и он может в итоге понести наказание. Сейчас, согласно антидопинговым правилам, срок давности за допинговые нарушения составляет 10 лет. Поэтому можно допустить, что Литвинов в итоге не будет наказан".

Бронзовый призер чемпионата Европы - 2014 Литвинов сообщил в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что с апреля по май 2012 года принимал запрещенные анаболические стероиды туринабол и оксандролон.

"Почему сейчас на Западе многие бывшие спортсмены спокойно признаются в своих давних допинговых прегрешениях? Во многом это делается по той причине, что по истечении 10-летнего срока никакого наказания нет", - добавила Анцелиович, которая в настоящее время является руководителем спортивной практики юридической компании "Клевер консалт".

Литвинову 36 лет, он является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова. За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской национальной команды он также завоевал бронзовую медаль Универсиады 2013 года.