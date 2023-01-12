Журова: необразованный человек не может стать чемпионом

Рост спортивного мастерства и развитие интеллекта, зачастую, — взаимосвязанные процессы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Парламентарий убеждена, что топовым спортсменом и чемпионом не может стать необразованный человек, не обладающий определенным интеллектом, поскольку целеустремленные люди являются таковыми во всем.
«Он [целеустремленный человек] дисциплинирован, он все хочет делать хорошо, в том числе и учиться. Потому что не может человек, который стремится хорошо выступать, не учиться, это его черта характера — все делать отлично и лучше всех», — пояснила Журова.
Кроме того, сейчас в большей степени это зависит от самого спортсмена, уверена она. В Советском Союзе тренеры следили, чтобы юные атлеты хорошо учились, были жесткие требования — за тройки могли не допускать до тренировок.
«Сейчас в погоне, возможно, за финансами, тренер не будет настаивать на том, чтобы ученик приходил на тренировку с дневником, как раньше — а советский тренер это делал. Поэтому учеба может отодвигаться», — подчеркнула Светлана Журова.
В то же время развитие дистанционного обучения расширяет возможности юных спортсменов для обучения во время сборов, считает депутат.
Как сообщала «Парламентская газета», Минпросвещения готовит спортивные программы для школьников со слабым здоровьем. Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый назвал эту идею хорошей, но отметил, что ее реализация требует осторожности.