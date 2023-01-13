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1 час назад

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе

ТАСС

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, - сказал Дружинин. - Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем".

"От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу", - добавил он.

Салямова - чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

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