Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
"Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, - сказал Дружинин. - Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем".
"От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу", - добавил он.
Салямова - чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).