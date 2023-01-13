Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

"Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, - сказал Дружинин. - Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем".