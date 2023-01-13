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1 час назад

Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

Никита Бородкин

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в возрасте 23 лет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смертельная авария произошла в четверг, 13 января. Дружинин назвал эту новость «шоковой».

«Я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — сказал он.

Президент федерации добавил, что организация будет помогать всем необходимым родственникам Салямовой, в том числе и с организацией похорон.

Напомним, что Салямова родилась 24 марта 1999 года в Саратове. Занималась в отделении по прыжкам в воду СДЮСШОР № 11, в 2012 году получила звание Мастера спорта. Чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года, серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки. В 2014 году Салямова принимала участие в эстафете олимпийского огня.

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