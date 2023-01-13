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11 минут назад

Знакомые погибшей спортсменки-чемпионки рассказали о последних разговорах с ней

Lenta.ruиещё 3

Погибшая в автомобильной аварии чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова была очень целеустремленным человеком, отметили знакомые девушки. В разговоре с «Лентой.ру» они рассказали о последних разговорах со спортсменкой.

Знакомые погибшей чемпионки Салямовой рассказали о разговорах с ней
Фото: Министерство спорта Республики ТатарстанМинистерство спорта Республики Татарстан

Ранее, 13 января, стало известно, что российская чемпионка по хай-дайвингу Лейла Салямова скончалась в возрасте 23 лет. Спортсменка погибла в автокатастрофе.

«Мы с ней разговаривали буквально несколько дней назад. Все последние разговоры были связаны с федерацией и с ее тренером — ей хотелось, чтобы ее тренера оценивали по заслугам. Лейла очень хотела, чтобы тренера повысили. Это был очень важный момент для нее», — поделился знакомый спортсменки Егор.

Также он отметил, что, несмотря на чемпионство, девушка была очень простой в общении.

«Она была девочкой 23 лет, абсолютно не набравшейся никакого пафоса, несмотря на то, что она являлась одной из первых представительниц своего вида спорта», — добавил Егор.

Другой знакомый девушки, Артем, рассказал, что тоже недавно общался с Лейлой, и они строили совместные планы.

«Я до сих пор в шоке. Очень крутая девочка была. Очень целеустремленная и всегда шла к цели. Мы не так давно общались с ней по поводу фотосессии: она хотела после приезда пофоткаться. Но, к сожалению, все вышло так», — сообщил он.

По информации «Матч ТВ», ДТП произошло в Карелии на 163-м километре автодороги Сортавала. В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир Mitsubishi.

Салямова стала чемпионкой России в 2021 году. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года. Она стала первой россиянкой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат мира, а также получившей «уайлд-кард» на Мировую серию по клифф-дайвингу (прыжкам в воду со скалы — прим. «Ленты.ру»).

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