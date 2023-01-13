Знакомые погибшей чемпионки Салямовой рассказали о разговорах с ней

Погибшая в автомобильной аварии чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова была очень целеустремленным человеком, отметили знакомые девушки. В разговоре с «Лентой.ру» они рассказали о последних разговорах со спортсменкой.

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан Министерство спорта Республики Татарстан

Ранее, 13 января, стало известно, что российская чемпионка по хай-дайвингу Лейла Салямова скончалась в возрасте 23 лет. Спортсменка погибла в автокатастрофе.

«Мы с ней разговаривали буквально несколько дней назад. Все последние разговоры были связаны с федерацией и с ее тренером — ей хотелось, чтобы ее тренера оценивали по заслугам. Лейла очень хотела, чтобы тренера повысили. Это был очень важный момент для нее», — поделился знакомый спортсменки Егор.

Также он отметил, что, несмотря на чемпионство, девушка была очень простой в общении.

«Она была девочкой 23 лет, абсолютно не набравшейся никакого пафоса, несмотря на то, что она являлась одной из первых представительниц своего вида спорта», — добавил Егор.

Другой знакомый девушки, Артем, рассказал, что тоже недавно общался с Лейлой, и они строили совместные планы.

«Я до сих пор в шоке. Очень крутая девочка была. Очень целеустремленная и всегда шла к цели. Мы не так давно общались с ней по поводу фотосессии: она хотела после приезда пофоткаться. Но, к сожалению, все вышло так», — сообщил он.

По информации «Матч ТВ», ДТП произошло в Карелии на 163-м километре автодороги Сортавала. В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир Mitsubishi.