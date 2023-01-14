Появились новые детали гибели чемпионки по хай-дайвингу в Карелии

Пострадавшая в аварии с участием чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой Екатерина Зеленовская привела новые детали ДТП. Ее слова приводит РЕН ТВ.

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Женщина находилась в Volkswagen, с которым столкнулся автомобиль Mitsubishi, где сидела 23-летняя спортсменка. Она рассказала, что ехала по трассе в сторону Петербурга со скоростью примерно 110 километров в час.

«Увидели, что встречную машину развернуло. Мы даже ничего не успели сделать», — добавила пострадавшая.

Вследствие полученных в ДТП травм Зеленовская, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка.

Сообщения о гибели Салямовой в автокатастрофе появились 13 января. В Комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что виновником аварии мог стать водитель Mitsubishi, который не учел метеорологические и дорожные условия.