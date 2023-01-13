«Хоть какая-то позитивная новость». Жулин — о решении РУСАДА оправдать Валиеву

Известный тренер Александр Жулин высказался о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). «Ну и что, что РУСАДА оправдала? ВАДА же не оправдала Валиеву. Не знаю, чего ожидать дальше. Ничему верить нельзя. Хоть какая-то позитивная новость появилась на протяжении года. Будем надеяться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.