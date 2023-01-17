Россия и Белоруссия не вошли в список стран, в которых будут показывать Олимпийские игры

Российская Федерация и Белоруссия не включены в список 49 территорий Европы, в которых будут транслироваться Олимпийские игры 2026–2032 годов, сообщает РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). "Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов", - отметил после подписания сделки глава МОК Томас Бах. В конце февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Большинство федераций приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решили отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до дальнейшего уведомления практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин оценил перспективы российского нападающего Артема Дзюбы помочь "Торпедо" сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае перехода в стан черно-белых.