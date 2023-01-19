Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Австралийка побила мировой рекорд по стрельбе из лука ногами

Мир24

Австралийка побила мировой рекорд по стрельбе из лука с помощью ног. Девушку зовут Шеннен Джонс, она занимается этим своеобразным видом спорта уже шесть лет, пишет издание Indian Express.

Австралийка побила мировой рекорд по стрельбе из лука ногами
Фото: Мир24Мир24

Недавно спортсменка установила новый рекорд Гиннесса. Находясь в стойке на руках, она смогла пустить стрелу в центр мишени с расстояния 18,27 метра. Соответствующий ролик Джонс опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Австралийка побила достижение Бриттани Уолш из Соединенных Штатов. В 2021 году американка, которая является профессиональной гимнасткой, метнула ногами стрелу точно в яблочко с расстояния 12,31 метра.

Напомним, недавно двое граждан Индии побили мировой рекорд, посетив все семь континентов за три дня, один час, пять минут и четыре секунды.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители