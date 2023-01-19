Австралийка побила мировой рекорд по стрельбе из лука ногами

Австралийка побила мировой рекорд по стрельбе из лука с помощью ног. Девушку зовут Шеннен Джонс, она занимается этим своеобразным видом спорта уже шесть лет, пишет издание Indian Express.
Недавно спортсменка установила новый рекорд Гиннесса. Находясь в стойке на руках, она смогла пустить стрелу в центр мишени с расстояния 18,27 метра. Соответствующий ролик Джонс опубликовала на своей странице в социальных сетях.
Австралийка побила достижение Бриттани Уолш из Соединенных Штатов. В 2021 году американка, которая является профессиональной гимнасткой, метнула ногами стрелу точно в яблочко с расстояния 12,31 метра.
Напомним, недавно двое граждан Индии побили мировой рекорд, посетив все семь континентов за три дня, один час, пять минут и четыре секунды.